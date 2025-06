parcheggi e divieti di sosta per i concerti di vasco rossi a bologna

Se sei tra i fortunati che parteciperanno ai concerti di Vasco Rossi a Bologna, preparati a vivere due serate indimenticabili! Tuttavia, per garantire la sicurezza di tutti, il Comune ha predisposto alcune importanti restrizioni al parcheggio e ai divieti di sosta nei pressi dello stadio Renato Dall’Ara. Ecco cosa devi sapere per muoverti senza stress e goderti al massimo questa straordinaria esperienza musicale.

Bologna, 9 giugno 2025 – L’ 11 e il 12 giugno lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna ospiterà due attesissimi concerti di Vasco Rossi. In previsione dell’afflusso di migliaia di fan, il Comune ha disposto una serie di provvedimenti straordinari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione nella zona. PRESSPHOTO Firenze Concerto di Vasco Rossi al Visarno. Foto Tania BucciNew Press Photo Modifiche al traffico e divieti di sosta . Nelle due giornate dell’evento, dalle 14, verranno attivati provvedimenti al traffico nelle strade vicine allo stadio. I divieti di sosta con rimozione forzata saranno in vigore dalle 8 alle 24 sulle via Andrea Costa, via De Coubertin, via Della Certosa, via Delle Tofane, via XXI Aprile, via Curiel, via Dello Sport, piazza della Pace, via Volontari della Libertà, via Brigate Partigiane, via di Villa Pardo', via Ghiselli, via Carrettieri, via Dal Lino, via Don Sturzo, via della Barca, via Menabue e via Porrettana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it