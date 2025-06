Paragon smentisce il Copasir l’opposizione attacca il governo Renzi | “Meloni vuole insabbiare scandalo”

Il caso Paragon scuote il panorama politico italiano, con smentite e accuse che rischiano di mettere in discussione la fiducia nelle istituzioni. Dopo le dichiarazioni di Renzi e le contestazioni del Copasir, l’attenzione si concentra sulla reale portata dello scandalo e sui possibili retroscena. Un momento cruciale che potrebbe cambiare il corso della politica nazionale, lasciando gli italiani a chiedersi: cosa si sta davvero nascondendo? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Il caso Paragon è un "Watergate all'italiana", commenta Renzi dopo che l'azienda produttrice del software usato per spiare Francesco Cancellato ha smentito la versione fornita dal Copasir sulla vicenda. "Inquientante, cosa vogliono nascondere agli italiani?", chiede Angelo Bonelli, che depositerĂ una nuova interrogazione in Parlamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Paragon Copasir Renzi Smentisce

Sono stato spiato con Paragon, ma nessuno mi ha spiato: il Copasir dirĂ questo alla fine? - Sono stato spiato con Paragon, ma il Copasir affermerĂ il contrario. Durante l'audizione al Parlamento Europeo, Citizen Lab ha confermato che sono stato un obiettivo dello spyware.

Paragon smentisce il Copasir, l’opposizione attacca il governo. Renzi: “Meloni vuole insabbiare scandalo” - Il caso Paragon è un "Watergate all'italiana", commenta Renzi dopo che l'azienda produttrice del software usato per spiare Francesco Cancellato ... Leggi su fanpage.it

Paragon imbarazza il governo: smentita la versione del Copasir - Paragons imbarazza il governo: "si sono rifiutati di scoprire chi ha spiato Cancellato". Leggi su msn.com

Paragon smentisce il Copasir: “Abbiamo rescisso il contratto perché il governo non vuole scoprire chi ha spiato Fanpage” - In una nota l’azienda israeliana di sicurezza informatica dichiara di aver “offerto al governo e al parlamento italiano un modo per determinare” ... Leggi su fanpage.it