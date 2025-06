Paragon smentisce il Copasir | Abbiamo rescisso il contratto perché il governo non vuole scoprire chi ha spiato Fanpage

Paragon, azienda israeliana di sicurezza informatica, rompe il silenzio smentendo il Copasir e rivelando di aver offerto soluzioni trasparenti al governo italiano per chiarire l’uso del loro sistema contro Fanpage.it. La decisione di rescindere il contratto nasce dal sospetto che il governo voglia celare le proprie mosse di sorveglianza. Un caso che mette in discussione la trasparenza e i limiti della sicurezza digitale in Italia. Continua a leggere.

In una nota l’azienda israeliana di sicurezza informatica dichiara di aver “offerto al governo e al parlamento italiano un modo per determinare” se il suo sistema fosse stato usato contro il direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato. A seguito del loro rifiuto, Paragon ha rescisso il contratto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Paragon Rescisso Contratto Governo

Il caso spyware, Paragon rescinde il contratto con l'Italia - Spiare giornalisti ed attivisti non è "etico" e Paragon Solutions - Leggi su ansa.it

Caso Paragon, il governo conferma: “Servizio mai sospeso, il contratto non è stato rescisso”. Giornalisti spiati? “Non è stata l’intelligence” - dei giorni passati, è che Paragon non ha mai sospeso il servizio e non ha rescisso nessun contratto”. Leggi su ilfattoquotidiano.it

Giornalisti e attivisti "spiati", il Guardian: "Paragon rescinde contratto con l’Italia" - chiedendo tra l'altro se il governo italiano è cliente della Paragon Solution. Leggi su huffingtonpost.it