Paragon rescinde il contratto con i nostri 007 l' ira di Casarini e Ordine dei giornalisti

In un clima di tensione crescente, Paragon rescinde il contratto con i nostri agenti, scatenando l’ira di Casarini e dell’Ordine dei Giornalisti. L’azienda israeliana rivela che l’Italia poteva scoprire chi ha spiato il direttore di Fanpage, ma ha scelto di non farlo. L’allarme di Renzi mette in moto un acceso dibattito: è ora di portare questa delicata vicenda in Parlamento per fare luce sulla verità.

L'azienda israeliana: l'Italia poteva sapere chi ha spiato il direttore di Fanpage ma non ha voluto. L'allarme di Renzi: se ne discuta in Parlamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Paragon rescinde il contratto con i nostri 007, l'ira di Casarini e Ordine dei giornalisti

In questa notizia si parla di: Paragon Rescinde Contratto Nostri

Paragon rescinde contratto con Italia, Casarini: “Copasir non ha voluto scoprire autore spionaggi” - Il mondo della cybersecurity vive momenti di tensione e decisioni cruciali. Dopo aver sospeso temporaneamente l’uso del software, Paragon ha deciso di rescindere il contratto con Italia Casarini, suscitando interrogativi sul ruolo del Copasir.

Paragon rescinde il contratto con i nostri 007, l'ira di Casarini e Ordine dei giornalisti - L'azienda israeliana: l'Italia poteva sapere chi ha spiato il direttore di Fanpage ma non ha voluto. Leggi su msn.com

Paragon, rescisso contratto col governo italiano dopo il caso Cancellato - Ne dà notizia il Copasir nella sua relazione sull'uso dello spyware Graphite da parte dell'intelligence. Leggi su tg24.sky.it

Paragon, contratto con l’Italia rescisso per il caso Cancellato - La società israeliana: «Autorità italiane non collaborative sulla vicenda del direttore di Fanpage» ... Leggi su ilsole24ore.com