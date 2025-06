Paragon rescinde contratto con Italia Casarini | Copasir non ha voluto scoprire autore spionaggi

Il mondo della cybersecurity vive momenti di tensione e decisioni cruciali. Dopo aver sospeso temporaneamente l’uso del software, Paragon ha deciso di rescindere il contratto con Italia Casarini, suscitando interrogativi sul ruolo del Copasir. Quest’ultimo ha chiarito che, nonostante i sopralluoghi, non è stato possibile identificare l’autore dello spionaggio, lasciando aperti dubbi e nuove sfide nella tutela della sicurezza nazionale. La vicenda si anima di questioni complesse e di un'eco che farà riflettere ancora a lungo.

Il Copasir ha spiegato che lo scorso 14 febbraio i servizi avevano deciso di sospendere temporaneamente l'impiego del software. Ad oggi, a seguito dei sopralluoghi che sono stati effettuati dal Comitato presso le agenzie, "è stato precisato che, successivamente alla sospensione, si è addivenuti alla decisione di rescindere comunque il contratto con Paragon".

