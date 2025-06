Paragon interrompe contratti in Italia | spyware Graphite e caso Cancellato

Paragon, azienda produttrice dello spyware Graphite, ha annunciato la cessazione dei contratti in Italia dopo aver offerto al governo e al Parlamento un metodo per verificare eventuali abusi del suo sistema contro un giornalista. L’azienda si dice delusa dalla decisione delle autorità italiane di non procedere e ora si vede costretta a interrompere le collaborazioni nel nostro Paese. Un passo che sottolinea le tensioni e le sfide legate all’uso di tecnologie di sorveglianza in Italia.

Paragon "ha offerto sia al governo che al Parlamento italiano un modo per determinare se il suo sistema fosse stato utilizzato contro il giornalista in violazione della legge italiana e dei termini contrattuali. Poiché le autorità italiane hanno scelto di non procedere con questa soluzione, Paragon ha risolto i suoi contratti in Italia". E' quanto informa l'azienda che produce lo spyware Graphite che, secondo i riscontri di Meta, sarebbe stato usato per intercettare il direttore di Fanpage Francesco Cancellato. "Come precedentemente affermato - si legge nella nota dell'azienda, i cui rappresentanti sono stati ascoltati dal Coapsir durante il ciclo di audizioni dedicato al caso - Paragon vende la sua tecnologia esclusivamente alle forze dell'ordine e alle agenzie di intelligence di paesi democratici che hanno superato con successo il suo rigoroso processo di due diligence e verifica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Paragon interrompe contratti in Italia: spyware Graphite e caso Cancellato

In questa notizia si parla di: Paragon Contratti Italia Spyware

Il caso Cancellato-Paragon avrebbe dovuto rappresentare il banco di prova massimo per il Copasir, l’organismo che per legge deve vigilare sull’operato dei servizi segreti italiani. E invece ne ha certificato i limiti strutturali, il suo grado di deferenza al potere, la Partecipa alla discussione

Paragon interrompe contratti in Italia: spyware Graphite e caso Cancellato - Paragon risolve contratti in Italia dopo accuse di intercettazioni illegali con spyware Graphite contro il giornalista Cancellato. Leggi su quotidiano.net

Spyware Graphite, rescissione definitiva del contratto tra il governo italiano e Paragon Solutions - Perché il Copasir bacchetta Meta Nel caso delle attività di spionaggio con Graphite di Paragon su diverse utenze italiane dopo che Meta aveva allertato gli spiati, il Copasir mette ... Leggi su informazione.it

Copasir, rescisso il contratto tra l'israeliana Paragon e il governo italiano per il caso Cancellato - Dopo lo stop temporaneo è stato rescisso definitivamente il contratto tra l'israeliana Paragon Solutions ed il governo italiano. Leggi su msn.com