Paragon | Il governo italiano poteva scoprire chi spiava Cancellato ma non ha voluto

La vicenda del software spia Graphite di Paragon svela un inquietante dilemma: il governo italiano poteva scoprire chi spiava Cancellato, ma ha scelto di non farlo. La società israeliana denuncia di aver segnalato il possibile uso illecito del sistema, rimasta inascoltata. Un’ombra sulla trasparenza e sulla tutela della privacy che solleva domande cruciali sulla responsabilità delle autorità . La verità potrebbe essere nascosta dietro scelte politiche e interessi nascosti.

La societĂ israeliana Paragon, produttrice del software spia Graphite, ha rotto il silenzio accusando le autoritĂ italiane di aver ignorato l’opportunitĂ di verificare l’eventuale utilizzo illecito del proprio sistema contro il giornalista Francesco Cancellato. In una dichiarazione rilasciata al quotidiano Haaretz, l’azienda ha affermato che «a seguito delle segnalazioni riguardanti il giornalista Cancellato, Paragon ha disconnesso i suoi sistemi da tutti i clienti in Italia». L’azienda avrebbe offerto una soluzione tecnica al Parlamento per determinare se vi fosse stata una violazione della normativa italiana o delle clausole contrattuali, ma, secondo quanto dichiarato, «poichĂ© le autoritĂ italiane hanno scelto di non procedere con questa soluzione, Paragon ha risolto i suoi contratti in Italia». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Paragon: «Il governo italiano poteva scoprire chi spiava Cancellato ma non ha voluto»

In questa notizia si parla di: Cancellato Paragon Governo Italiano

“Il direttore di Fanpage Cancellato spiato con Paragon”: la conferma davanti all’Ue - Il direttore di Fanpage.it è stato oggetto di sorveglianza tramite un software sviluppato dalla società israeliana Paragon.

Ora il governo italiano non può più nascondersi dietro le relazioni farlocche del Copasir: chieda a Paragon chi ha spiato Cancellato e Pellegrino, renda di pubblico dominio questa storia e dimostri di voler scoprire chi gioca sporco nei servizi Partecipa alla discussione

#Paragon Solutions ha dichiarato di aver rescisso tutti i suoi contratti con il governo italiano dopo il rifiuto di quest'ultimo di collaborare a verifiche e controlli per appurare chi avesse spiato Cancellato e come Aiutatemi a dire ops Partecipa alla discussione

Paragon: «Il governo italiano poteva scoprire chi spiava Cancellato ma non ha voluto» - Secondo quanto affermato dall'azienda israeliana Paragon, il governo italiano «poteva scoprire chi ha spiato Cancellato ma non ha voluto». Leggi su lettera43.it

Paragon smentisce il Copasir: “Abbiamo rescisso il contratto perché il governo non vuole scoprire chi ha spiato Fanpage” - In una nota l’azienda israeliana di sicurezza informatica dichiara di aver “offerto al governo e al parlamento italiano un modo per determinare” ... Leggi su fanpage.it

Rescisso il contratto tra Paragon ed il governo italiano - Dopo lo stop temporaneo è stato rescisso definitivamente il contratto tra Paragon Solutions ed il governo italiano. Leggi su lasicilia.it