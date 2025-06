Paragon attacca il governo | Non ha voluto sapere chi ha spiato Francesco Cancellato

Il caso Paragon non è ancora chiuso. E d'altronde non poteva essere altrimenti dato che la relazione del Copasir (comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) non ha sciolto i dubbi su chi e perché abbia spiato il direttore di Fanpage.it, Francesco Cancellato.

Il caso Cancellato-Paragon avrebbe dovuto rappresentare il banco di prova massimo per il Copasir, l’organismo che per legge deve vigilare sull’operato dei servizi segreti italiani. E invece ne ha certificato i limiti strutturali, il suo grado di deferenza al potere, la Partecipa alla discussione

