Papa Leone XIV | fecondità della Chiesa dipende dalla Croce oppure è apparenza

Durante la Messa in San Pietro, Papa Leone XIV ha suscitato riflessioni profonde sulla vera natura della fecondità della Chiesa, interrogandosi se essa dipenda dalla Croce o sia soltanto apparenza. Un tema che invita a una riflessione sincera sul cuore della fede e sulla sua autenticità. La domanda resta aperta: la vita della Chiesa si nutre realmente del sacrificio o si perde in facciate?

"La fecondità della Chiesa dipende dalla Croce, oppure è apparenza", ha detto Papa Leone, stamani, durante la Messa in San Pietro per il Giubileo della Santa Sede. Servizio di Elena Seno. TG2000.

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

