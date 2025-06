Papa Leone critica la politica nazionalista

In un gesto di grande coraggio e saggezza, Papa Leone XIV durante la messa in Piazza San Pietro ha condannato con fermezza le derive nazionaliste che minacciano l’unità e la pace globale. Il suo appello universale invita a riflettere sull’importanza della solidarietà e della cooperazione internazionale. Un monito potente che risuona come un richiamo all’umanità affinché scelga il dialogo e l’inclusione sopra ogni forma di esclusione e divisione.

Papa Leone XIV, durante una messa in Piazza San Pietro, critica la politica nazionalista senza tuttavia nominare un Paese o un leader nazionale specifico. Durante una messa in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha criticato l'emergere di movimenti politici nazionalisti, definendoli infelici, senza nominare un Paese o un .

