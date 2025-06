Paolo Molfese alla guida della Casolese | obiettivo Promozione in Prima categoria

Con grande entusiasmo, la Casolese si prepara a scrivere un nuovo capitolo sotto la guida di Paolo Molfese, già vincitore e stimato tecnico di Colle di Val d’Elsa. Dopo aver lasciato il testimone a Maurizio Borghi, ora il team punta a conquistare la Prima categoria, rilanciando ambizioni e passione. La ripresa degli allenamenti, prevista dal 17 agosto, segna l’inizio di un’avventura emozionante che promette di portare grandi soddisfazioni.

Riparte dal tecnico Paolo Molfese (nella foto), la compagine della Casolese del patron Guglielmo Montagnani per il prossimo campionato di Prima categoria. L’allenatore di Colle di Val d’Elsa assume le redini della squadra ricevendo il testimone da Maurizio Borghi, il tecnico dei trionfi del recente periodo del sodalizio che si è sistemato al timone del Pianella. La Casolese tornerà al lavoro dal 17 agosto: un ambiente che da tempo è ai vertici della Prima e che attende dunque, come è lecito, il sigillo per il salto. Molfese, forte anche di esperienze fruttuose in serie superiori, è consapevole dell’importanza del compito da svolgere a Casole d’Elsa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net