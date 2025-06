Paolo Bertolucci | Sinner deve essere bravo a portare il pubblico dalla sua parte

Paolo Bertolucci, grande ex campione e commentatore appassionato, sa come catturare il pubblico con la sua empatia e spontaneità. Durante il podcast “La Telefonata”, ha condiviso un’intensa analisi della drammatica finale di Roland Garros tra Sinner e Alcaraz, rivelando quanto possa essere difficile affrontare le emozioni di una sconfitta. Con questa testimonianza, Bertolucci dimostra che anche nei momenti più difficili, l’umanità e il cuore vincono sempre.

Paolo Bertolucci è intervenuto nel corso del podcast “La Telefonata”, nella quale ha commentato la finale del Roland Garros, in cui Jannik Sinner è stato rimontato e battuto dallo spagnolo Carlos Alcaraz dopo aver avuto a disposizione anche tre match point consecutivi. Bertolucci si mette nei panni dell’azzurro: “ Una finale Slam, quello sguardo nel vuoto alla fine, io lì mi sono veramente immedesimato. Avrei voluto mangiare veramente 27 bomboloni stamattina per rifarmi un attimo, invece no, ma sono un po’ abbacchiato. Una gran bella partita, rimane il fatto che lui avrebbe avuto bisogno di 4 set belli tosti in qualche turno precedente, che forse lo avrebbero aiutato “. 🔗 Leggi su Oasport.it