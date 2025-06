Paolo Bertolucci dà un consiglio a Sinner | Deve essere bravo a portare il pubblico dalla sua parte

Paolo Bertolucci, leggenda del tennis italiano, ha condiviso un prezioso consiglio a Sinner: l'importanza di saper conquistare e portare il pubblico dalla propria parte. Durante il podcast “La Telefonata”, Bertolucci ha commentato la sorprendente finale di Roland Garros, sottolineando quanto sia fondamentale anche nel tennis moderno empatizzare con il pubblico. Perché, come ci insegna la storia, un grande campione sa anche emozionare e coinvolgere oltre il campo.

Paolo Bertolucci è intervenuto nel corso del podcast "La Telefonata", nella quale ha commentato la finale del Roland Garros, in cui Jannik Sinner è stato rimontato e battuto dallo spagnolo Carlos Alcaraz dopo aver avuto a disposizione anche tre match point consecutivi. Bertolucci si mette nei panni dell'azzurro: " Una finale Slam, quello sguardo nel vuoto alla fine, io lì mi sono veramente immedesimato. Avrei voluto mangiare veramente 27 bomboloni stamattina per rifarmi un attimo, invece no, ma sono un po' abbacchiato. Una gran bella partita, rimane il fatto che lui avrebbe avuto bisogno di 4 set belli tosti in qualche turno precedente, che forse lo avrebbero aiutato ".