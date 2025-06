Paola Colombo la prima volta di una donna sindaco a Cernusco sul Naviglio | Il primo pensiero va a Ermanno

Paola Colombo segna un nuovo capitolo nella storia di Cernusco sul Naviglio, diventando la prima donna a ricoprire la carica di sindaca. Un traguardo raggiunto con entusiasmo e determinazione, facendo sventolare il vessillo dell'uguaglianza e del cambiamento. Il primo pensiero va a Ermanno, simbolo di un passato che oggi si intreccia con un futuro più inclusivo e promettente. La vittoria di Colombo rappresenta un passo importante per tutta la comunità .

Cernusco sul Naviglio (Milano), 9 giugno 2025 – Paola Colombo è la nuova sindaca di Cernusco. Una vittoria che rimarrà nella storia: è la prima donna a guidare la città . Anche per i risultati, a spoglio ancora in corso si può affermate che l'esponente del Pd ha battuto con circa il 60% delle preferenze Claudio Mereghetti, il preside di Dimensione Cernusco sostenuto dal centrodestra. Affluenza definitiva è di 58,79%, dato che ha trainato anche al raggiungimento del quorum per il referendum. Alle urne anche Saronno, dove si sfidano Rienzo Azzi e Ilaria Pagani. “Sono emozionatissima - le prime parole della vincitrice - il primo pensiero è per Ermanno Zacchetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it