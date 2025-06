Paola Barale | Volevo fare la prof per lavorare molto poco e stare in vacanza tre mesi

Paola Barale, ex showgirl in pensione, rivela nel podcast "Non lo faccio x moda" il suo desiderio di insegnare, magari per lavorare poco e godersi tre mesi di vacanza all'anno. Con la semplicità che la contraddistingue, confessa: "Io volevo fare la professoressa di..." un sogno nascosto che forse potrebbe rivelarsi una nuova avventura. Scopriamo insieme come i progetti di questa affascinante ex showgirl si stanno evolvendo.

Paola Barale e Mauro Situra, art director di Aldo Coppola, sono stati intervistati da Giulia Salemi nel suo podcast "Non lo faccio x moda". Barale ai microfoni si definisce "una ex showgirl in pensione" che in passato neanche pensava allo spettacolo. "Io volevo fare la professoressa di. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Paola Barale: "Volevo fare la prof per lavorare molto poco e stare in vacanza tre mesi"

