Paola Barale stronca Stefano De Martino | Belen poteva fare di più

C'è chi lo ama alla follia e chi lo trova insipido. Ma una cosa è certa: come tutti i grandi personaggi, anche Stefano De Martino sembra dividere gli animi. Il grande successo di Affari tuoi ha di fatto segnato la sua carriera e lo scugnizzo di Torre Annunziata sta decisamente vivendo il suo periodo d'oro. Secondo Paola Barale, però, la sua carriera avrebbe avuto un'impennata veloce, forse troppo veloce. Quasi eccessiva. E non ha esitato a fare un paragone con Belen Rodriguez, che a differenza dell'ex marito oggi non occupa più un posto di rilievo sul piccolo schermo. Un vero e proprio cambio di rotta se si pensa che dieci anni fa Stefano veniva considerato solo ed esclusivamente come "il marito di Belen".