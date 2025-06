Paola Barale al veleno contro Alfonso Signorini | L’ho anche denunciato

Paola Barale, nota per la sua spontaneità e carattere deciso, si è recentemente scagliata duramente contro Alfonso Signorini, accusandolo di averla ingiustamente coinvolta in una querelle legale. La questione risale al 2017, quando le foto senza reggiseno pubblicate su Chi hanno scatenato il suo sdegno e una denuncia che, tuttavia, si è conclusa nel nulla nel 2018. La conduttrice si è sempre battuta per la sua dignità, ma questa volta...

Nel 2017 Paola Barale è stata paparazzata sul terrazzo di casa sua a Ibiza senza il reggiseno, le foto sono state pubblicate sul settimanale Chi e lei è andata su tutte le furie. La conduttrice ha così deciso di denunciare il magazine diretto allora da Alfonso Signorini, ma nel 2018 ha perso la causa, il tribunale di Milano ha emesso una sentenza chiara, chiudendo il caso perché “il reato non sussiste”. Paola Barale all’epoca si è sfogata su Instagram rivelando di sentirsi umiliata: “ È sempre bello condividere una gioia, oggi invece sono qui per parlarvi di qualcosa che mi fa male. Non so se ve lo ricordate, ma l’anno scorso sono stata paparazzata a casa mia in un mio momento privato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Paola Barale al veleno contro Alfonso Signorini: “L’ho anche denunciato”

In questa notizia si parla di: Paola Barale Signorini Veleno

Raz Degan a Belve: “Il blitz antidroga a me e Paola Barale perché avevamo successo. Oggi faccio sesso interiore” - Raz Degan, ospite di Belve 2025, ricorda il blitz antidroga all’isola d’Elba che coinvolse lui e Paola Barale, sorprendendoli durante una vacanza.

Grande Fratello 19, Paola Barale dice di “No” e lancia una frecciatina ad Alfonso Signorini - Paola Barale, ospite del podcast di Giulia Salemi, lancia una frecciatina ad Alfonso Signorini e dice "no" (ancora una volta) al Grande Fratello. Leggi su gay.it

Paola Barale, la stoccata a Signorini e l’assist (al miele) per Belen Rodriguez: “Poco valorizzata” - Dove ha raccontato aneddoti sull'Isola, su Raz Degan e sulle sue speranze in amore. Leggi su libero.it

Alfonso Signorini nel mirino di Paola Barale: “E’ stata una violazione” - Alfonso Signorini e la frecciatina della soubrette Giulia Salemi ha avuto il piacere di intervistare Paola Barale nell'ultima puntata del suo podcast. Leggi su msn.com