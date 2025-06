Panatta sportivo | La più bella partita che abbia mai visto Sul 6-6 dovevano fermarsi e dare la coppa a entrambi

La finale del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha incantato il pubblico con emozioni intense e scambi mozzafiato, scrivendo una pagina indelebile nella storia del tennis. Dopo oltre cinque ore di pura adrenalina, alla fine ha trionfato lo spagnolo, ma entrambi i campioni sono usciti vittoriosi nel cuore degli appassionati. È stata una sfida che resterà impressa per sempre, dimostrando quanto il tennis possa regalare emozioni senza limiti.

La finale del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è entrata di diritto nella storia del tennis come una delle partite più iconiche di sempre. Alla fine è stato lo spagnolo ad avere la meglio dopo 5 ore e 29 minuti di gioco spumeggiante sul Philippe Chatrier al tie-break del quinto dopo aver cancellato ben tre match point all'azzurro nel quarto set. " Oggi ho assistito alla partita più bella che io abbia mai visto, sia dal vivo che in televisione. Si sono affrontati due grandissimi campioni, due fenomeni. Non ho altri aggettivi per esprimere quello che ho provato. Ho visto un tennis assolutamente stratosferico da parte di tutti e due.