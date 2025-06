Panatta | Sinner ha visto Alcaraz finito e ha aspettato un po’ invece doveva aggredirlo

Jannik Sinner ha affrontato il cuore di una finale al Roland Garros, ma la sua strategia ha suscitato molte discussioni. Adriano Panatta e Paolo Bertolucci analizzano le scelte del giovane talento nel podcast “La Telefonata”, offrendo spunti interessanti sulla sua reazione e sul suo approccio in quella sfida cruciale. Le loro parole invitano a riflettere su come le decisioni nel tennis possano fare la differenza tra vittoria e sconfitta, lasciando spazio a un dibattito ancora aperto.

Jannik Sinner e la cocente sconfitta in finale contro Carlos Alcaraz al Roland Garros. Il tema è uno dei più chiacchierati tra appassionati ed addetti ai lavori. Anche Adriano Panatta e Paolo Bertolucci si sono soffermati sulla vicenda nel consueto appuntamento al podcast “ La Telefonata “. Le parole di Bertolucci e Panatta su Sinner. Bertolucci comincia dalla reazione del giovane tirolese a fine partita: «Una finale Slam, quello sguardo nel vuoto alla fine, io lì mi sono veramente immedesimato. Avrei voluto mangiare veramente 27 bomboloni stamattina per rifarmi un attimo, invece no, ma sono un po’ abbacchiato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Panatta: «Sinner ha visto Alcaraz finito e ha aspettato un po’, invece doveva aggredirlo»

