pamela petrarolo romana classe 1976 ha debuttato come bambina prodigio nella domenica in di gianni boncompagni 1989 come presentatrice di una rubrica per bambini

Pamela Petrarolo, icona della tv italiana sin dai suoi esordi come bambina prodigio, torna con un nuovo singolo intitolato "Fuori di Testa". Firmato da lei stessa, il brano promette di conquistare il pubblico con la sua energia autentica e il suo stile unico. Accompagnato da un videoclip diretto da Samuel Montegrande, questa novitĂ segna un emozionante passo avanti nella carriera artistica di Pamela. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa straordinaria rinascita musicale!

S i intitola Fuori di Testa il nuovo singolo di Pamela Petrarolo uscito su etichetta Keep Hold e distribuito da The Orchard. Il brano, di cui musica e testo sono firmati da Pamela Petrarolo, è accompagnato da un videoclip con la regia di Samuel Montegrande e riprese di Sara Galimberti di cui vi presentiamo un’anteprima. Leggi anche › “Non è la Rai”: 25 anni l’ultima puntata del programma cult di Italia 1 Chi è Pamela Petrarolo. . Dal 1991 al 1995 è stata parte del cast di Non è la Rai e durante quegli anni incide due album da solista (in CD e Musicassetta) con l’etichetta RTI Music dal titolo Io Non Vivo Senza Te e Niente di Importante, vendendo rispettivamente 70. 🔗 Leggi su Iodonna.it