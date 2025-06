Pallanuoto Sandro Campagna | La strada per il Mondiale di Singapore è segnata

La pace è stata ritrovata e la strada verso il mondiale di Singapore si fa sempre più concreta. L’Italia della pallanuoto maschile, dopo aver superato le tempeste di polemiche e sfide, si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi. Con determinazione e rinnovato spirito di squadra, gli azzurri puntano dritti all’obiettivo. La rinascita è ormai iniziata: il futuro del Settebello è più brillante che mai.

L’ Italia della pallanuoto maschile riparte dall’Ungheria: dopo la sconfitta con furibonde polemiche del Settebello alle Olimpiadi, la protesta degli azzurri che ne seguì e che portò alla squalifica di sei mesi, appena conclusa, gli azzurri superano in amichevole a Napoli proprio i magiari per 13-12. Le dichiarazioni al sito federale del CT e del capitano del Settebello. Il CT Sandro Campagna mette una pietra sul passato: “ La pace è stata sancita già dopo la partita di Parigi. Anche gli ungheresi erano dispiaciuti dell’evidente errore arbitrale commesso, che ha influenzato negativamente sulla partita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, Sandro Campagna: “La strada per il Mondiale di Singapore è segnata”

