Pallanuoto l’Italia piega l’Ungheria per 13-12 a Napoli in amichevole

Pallanuoto: l’Italia inizia con un successo di misura la sua preparazione ai Mondiali 2025, superando l’Ungheria per 13-12 a Napoli. Un risultato che infonde fiducia e determinazione nel team azzurro, pronto a scrivere nuove pagine di gloria. La partita, ricca di emozioni e di un ritmo incalzante, ha mostrato il carattere e la tenacia dei nostri atleti. Il cammino verso i mondiali si fa sempre più entusiasmante e promettente.

Inizia con un successo di misura, seppur in un incontro amichevole, la marcia di avvicinamento dell’Italia ai Mondiali 2025 di pallanuoto maschile: il Settebello, terminata la squalifica di sei mesi per i noti fatti accaduti alle Olimpiadi, alla Piscina Scandone di Napoli, supera di misura l’ Ungheria, battuta per 13-12. Nel primo quarto l’Italia allunga subito sul 2-0, i magiari accorciano ma gli azzurri tornano sul +2 col gol del 3-1. Il Settebello allunga, e costruisce la vittoria, nella seconda frazione, firmando un break di 4-0 che vale il massimo vantaggio di +6 sul 7-1, prima di arrivare a metà gara sull’8-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, l’Italia piega l’Ungheria per 13-12 a Napoli in amichevole

In questa notizia si parla di: Italia Pallanuoto Ungheria Napoli

Pallanuoto, Pro Recco campione d’Italia! Scudetto numero 37, Brescia annichilito in casa! - La Pro Recco mette fine alla stagione 2024-2025 di pallanuoto maschile conquistando il 37° scudetto, battendo Brescia in trasferta con un sontuoso 5-9 nella decisiva gara-3.

? "SARÀ UNO SPETTACOLO INCREDIBILE!" Parola di Sandro Campagna Ti aspettiamo sugli spalti per assistere ad Italia - Ungheria Lunedì 9 giugno - ore 20:15 Napoli - Centro Federale "Felice Scandone" #federnuoto #azzurri #pallanuoto #w Partecipa alla discussione

Pallanuoto, alla Scandone l'amichevole Italia-Ungheria Dopo le Universiadi del 2019, la Nazionale di pallanuoto torna a Napoli per l'amichevole con l'Ungheria in programma lunedì 9 giugno alle ore 20:15. Guarda il servizio WebTV Partecipa alla discussione

Pallanuoto, l’Italia piega l’Ungheria per 13-12 a Napoli in amichevole - Inizia con un successo di misura, seppur in un incontro amichevole, la marcia di avvicinamento dell'Italia ai Mondiali 2025 di pallanuoto maschile: il ... Leggi su oasport.it

Test mach. Italia-Ungheria 13-12, festa Settebello a Napoli - La sfida amichevole tra Italia e Ungheria suggella il ritorno del Settebello alle competizioni ufficiali e rappresenta la prima tappa del cammino di avvicinamento ai campionati mondiali di ... Leggi su federnuoto.it

Italia-Ungheria oggi, Amichevole pallanuoto 2025: orario, tv, programma, streaming - La marcia di avvicinamento dell'Italia ai Mondiali 2025 di pallanuoto maschile inizierà contro l'Ungheria: il Settebello, terminata la squalifica di sei ... Leggi su oasport.it