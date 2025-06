Pallacanestro Massa | stagione incredibile nonostante la sconfitta nei playoff

Non c’è troppo entusiasmo che possa stemperare l’orgoglio di aver vissuto un’annata indimenticabile, fatta di sfide e di emozioni condivise. La stagione della Pallacanestro Massa si chiude con un sorriso, consapevoli che il vero successo risiede nel calore e nel supporto di chi ci ha accompagnato passo dopo passo. Ora guardiamo avanti, più forti e determinati che mai, pronti a scrivere nuovi capitoli di questa meravigliosa avventura.

"È stata una stagione fantastica, anche grazie al costante affetto che tutti i nostri amici, parenti e tutta la gente che orbita intorno alle nostre giovanili, ci hanno dimostrato costantemente. Per questo ci tengo a ringraziare tutti, a cominciare da quegli ottanta sostenitori, il doppio dei tifosi di casa, che sono venutia a sostenerci nell'ultimo atto di Altopascio e che ci hanno sostenuto durante tutto il campionato". Non c'è troppo rammarico nelle parole di Luca Rigano, l'allenatore della Pallacanestro Massa reduce dalla sconfitta in gara 3 dei playoff della Divisione regionale 3, con un –12 all'overtime, dopo avere giocato punto a punto per 40 minuti, che ha fatto svanire il sogno promozione.

