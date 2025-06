Paliano Festival Corto… Ma non troppo! -edizione 2025

Dal 12 al 14 giugno 2025, Paliano si anima con la XIII edizione di "Corto… ma non troppo!", un festival di cortometraggi unico nel suo genere. Quest’anno, l’evento rinnova il suo impegno nel promuovere il dialogo tra salute mentale, creatività e inclusione sociale, offrendo uno spazio di riflessione e partecipazione. Un’occasione imperdibile per scoprire storie che ispirano, coinvolgono e cambiano prospettive. Preparati a vivere un festival che fa della diversità la sua forza.

Dal 12 al 14 giugno 2025 ancora a Paliano la XIII edizione di Corto. Ma non troppo!, il Festival di cortometraggi che mette al centro l’incontro tra salute mentale, creatività e partecipazione sociale. L’evento, ideato e curato dalle strutture residenziali socio riabilitative Casa Johnny e Casa. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Paliano, Festival Corto… Ma non troppo! -edizione 2025

In questa notizia si parla di: Paliano Festival Corto Troppo

Paliano, successo per l’XI edizione del Festival “Corto… Ma non troppo!” - rappresenta ormai un appuntamento per il nostro territorio, una tradizione della cultura della nostra comunità. Leggi su osservatoreitalia.eu

Diversità e Inclusione Sociale celebrate con il cinema: torna il Festival del corto ma non troppo! - Anche quest’anno si celebra la diversità e l’inclusione sociale attraverso il cinema. Leggi su ilmetropolitano.it

Paliano – Conclusa la decima edizione del festival “Corto… ma non troppo!” - ” organizzato dalle strutture socio riabilitative Casa Johnny e Casa Mary di Paliano in collaborazione con ... Leggi su tunews24.it