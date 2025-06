Palestre scuole 76 milioni di euro alle regioni del Sud | domande enti locali dal 10 giugno al 5 luglio Aggiornato

Se sei un ente locale nel Sud Italia, questa è la tua occasione: con oltre 76 milioni di euro stanziati dal decreto ministeriale n. 228 del 14 novembre 2024, si aprono le domande per finanziare nuove palestre scolastiche nell’ambito del Programma “Scuola e competenze” 2021-2027. Dal 10 giugno al 5 luglio, potrai presentare la tua richiesta e contribuire a migliorare gli spazi educativi della tua comunità. Non perdere questa opportunità!

Con il decreto ministeriale n. 228 del 14 novembre 2024, sono state stanziate risorse pari a oltre 76 milioni di euro nell’ambito del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Milioni Euro Palestre Scuole

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni - L'arrivo della Coppa America a Napoli si preannuncia come un'opportunità economica senza precedenti, portando immediatamente 700 milioni di euro e un potenziale di 1-2 miliardi nei prossimi 5-10 anni.

SCUOLA, 35 MILIONI DI EURO AGGIUNTIVI PER LA FASE DUE DI AGENDA SUD. VALDITARA: “UNA DIDATTICA INNOVATIVA PER SUPERARE I DIVARI E GARANTIRE PARI OPPORTUNITÀ A TUTTI ”. Parte oggi la Fase due di Agenda Sud, il piano di inte Partecipa alla discussione

Palestre scuole, 76 milioni di euro alle regioni del Sud: domande enti locali dal 9 giugno al 5 luglio - 228 del 14 novembre 2024, sono state stanziate risorse pari a oltre 76 milioni di euro nell’ambito ... Leggi su orizzontescuola.it

Scuola, Mattiani: “Per la Calabria 1,1 miliardi di euro” - “La presenza in Calabria del Ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara è l'ennesima dimostrazione del Suo impegno per il nostro territorio e per colmare le disparità territoriali in termini di ... Leggi su reggiotv.it

Scuola, 35 milioni di euro aggiuntivi per la fase due di Agenda Sud - Parte oggi la Fase due di Agenda Sud, il piano di interventi fortemente voluto dal Ministro Valditara nel 2023 per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari negli apprendimenti tra Nord ... Leggi su msn.com