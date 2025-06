Palestre della Memoria Modena fa scuola in tutta Italia

Modena si conferma capitale dell’invecchiamento attivo grazie al successo delle Palestre della Memoria, un progetto innovativo nato in provincia e ora diventato modello nazionale. Da venerdì 6 a domenica 8 giugno, presso la Fondazione San Filippo Neri, si è svolta una “Academy formativa” che ha coinvolto esperti e operatori da tutta Italia, consolidando la reputazione della città come punto di riferimento per la salute mentale e il benessere degli anziani.

