Palestinesi uccisi a Gaza mentre cercavano gli aiuti umanitari

La tragedia si consuma a Rafah, dove civili palestinesi, nel disperato tentativo di ricevere aiuti umanitari, trovano la morte sotto il fuoco dei cecchini israeliani. Scene di dolore e violenza che scuotono l’anima della comunità , mentre testimoni oculari raccontano di perdite devastanti e di atti di giustizia sommaria. Un dramma che evidenzia con forza quanto le vite innocenti siano messe in pericolo nel cuore di un conflitto senza fine.

Rafah (Gaza), 9 giu. (askanews) - I palestinesi piangono i parenti uccisi in diverse zone di Rafah mentre cercavano di raccogliere aiuti umanitari. Khaled Al-Attar ha visto il nipote morire mentre si recava a un punto di distribuzione degli aiuti, ucciso da cecchini israeliani, ha detto. Altrove, Husein Shamia afferma di aver visto membri di una tribĂą beduina locale, guidata da Yasser Abu Shabab, "mettere in fila e giustiziare" le persone che avevano raccolto aiuti. Il think tank del Consiglio Europeo per le Relazioni Estere (EFCR) descrive Abu Shabab come il capo di una "banda criminale che opera nella zona di Rafah ed è ampiamente accusata di saccheggiare i camion degli aiuti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Palestinesi uccisi a Gaza mentre cercavano gli aiuti umanitari

In questa notizia si parla di: Aiuti Palestinesi Uccisi Gaza

Nuovi raid su Gaza: almeno 56 morti. L’allarme dentro l’Idf: «Palestinesi condannati alla fame se non ripartono gli aiuti» - Nuovi raid a Gaza hanno causato almeno 56 morti, intensificando l'allerta all'interno dell'IDF. I Palestinesi affrontano una crisi alimentare grave, con aiuti bloccati.

MEDIO ORIENTE | Uccisi a Gaza due membri della Croce Rossa. Arrivati i primi aiuti italiani. Gli Usa frenano l'invasione. Nanni Moretti contro Netanyahu: "Quanti palestinesi devono ancora morire perché tu sia soddisfatto e finalmente la smetta?" #ANSA Partecipa alla discussione

A Gaza è assalto ai forni: i palestinesi senza cibo da 81 giorni combattono per un po’ di pane Da domenica solo 115 camion di aiuti, “un cucchiaino da te quando serve un’alluvione” denuncia l’ONU Israele bombarda le guardie che proteggono i convogli Un Partecipa alla discussione

Palestinesi uccisi a Gaza mentre cercavano gli aiuti umanitari - (askanews) – I palestinesi piangono i parenti uccisi in diverse zone di Rafah mentre cercavano di raccogliere aiuti umanitari. Leggi su askanews.it

Gaza, 24 palestinesi uccisi in un centro di distribuzione aiuti: l’Idf ammette - IN AGGIORNAMENTO – Ventiquattro palestinesi uccisi per spari dell’Idf in un centro di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza oggi, 3 giugno 2025. Leggi su msn.com

Striscia di Gaza, sospesi gli aiuti dopo gli attacchi e i morti ai centri di distribuzione - La Fondazione umanitaria di Gaza non ha distribuito alcun aiuto mercoledì dopo che decine di palestinesi in cerca di aiuti sono stati uccisi questa settimana ... Leggi su msn.com