Palermo celebra il giubileo 2025 | ciclo di incontri su Tommaso Fazello Tommaso d’Aquino e Giorgio La Pira

Palermo si prepara a celebrare il Giubileo 2025 con un ciclo di incontri dedicati a figure di grande rilievo come Tommaso d'Aquino, Tommaso Fazello e Giorgio La Pira. Un'occasione unica per riscoprire il valore di ragione, memoria e civiltà attraverso dialoghi stimolanti e approfondimenti culturali. In questa cornice, si festeggiano anche gli ottocento anni dalla nascita di Tommaso d’Aquino, testimoniando l'impegno della città nel preservare e diffondere il suo patrimonio spirituale e intellettuale.

Palermo celebra il giubileo 2025 tra ragione, memoria e civiltĂ . In occasione anche degli ottocento anni dalla nascita di Tommaso d’Aquino, i Padri Domenicani di Palermo, in collaborazione con prestigiose istituzioni culturali e accademiche – tra cui la Fondazione Sebastiano Tusa, la Fondazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Palermo celebra il giubileo 2025: ciclo di incontri su Tommaso Fazello, Tommaso d’Aquino e Giorgio La Pira

In questa notizia si parla di: Tommaso Palermo Celebra Giubileo

Il boss Tommaso Lo Presti celebra le nozze d’argento a Palermo nella chiesa che ospita i resti di Falcone - metà aprile proprio all'interno della chiesa di San Domenico, a Palermo, luogo dove riposano le spoglie di Giovanni Falcone. Leggi su fanpage.it

Il boss Tommaso Lo Presti celebra le nozze d’argento a Palermo nella chiesa che ospita i resti di Falcone - Il boss mafioso Tommaso Lo Presti ha celebrato nella chiesa di San Domenico a Palermo le sue nozze d'argento. Leggi su msn.com