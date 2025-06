Palazzo Gorgoni-Nuzzo a Galatina rinato tra pietra leccese e arte contemporanea

Nel cuore di Galatina, Palazzo Gorgoni-Nuzzo si presenta come un gioiello rinato, un ponte tra pietra leccese e arte contemporanea. Questo straordinario luogo incarna l’anima vibrante del Salento, dove passato e presente si incontrano in un abbraccio armonioso. Un crocevia culturale che invita a scoprire storie antiche rivisitate attraverso una prospettiva moderna, rendendo ogni visita un’esperienza unica e coinvolgente.

Il Salento è da sempre simbolo dell'intreccio tra tempo e culture, una terra dove Oriente e Occidente dialogano armoniosamente, e dove passato e presente danzano insieme al ritmo coinvolgente della tarantella. Palazzo Gorgoni-Nuzzo è protagonista ed emblema di questo continuo incontro–scontro tra opposti. Nel cuore di Galatina, tra le vie di pietra chiara e le architetture che raccontano secoli di storia, sorge Palazzo Gorgoni-Nuzzo, una residenza nobiliare che oggi splende di nuova luce dopo un lungo e accurato intervento di restauro.

