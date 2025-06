PAGELLE E TABELLINO ITALIA-MOLDAVIA 2-0 | Raspadori toccasana Spalletti quanta sofferenza

Un’Italia che fatica, ma alla fine si prende i tre punti con un Raspadori in grande spolvero. La sfida contro la Moldavia al Mapei Stadium ha messo in evidenza le tensioni e le difficoltà della Nazionale, ma anche la determinazione di Spalletti e dei suoi ragazzi. Con voti contrastanti e un finale di partita emozionante, gli Azzurri dimostrano di saper soffrire e reagire. Quanta sofferenza, ma anche quanta speranza per il futuro!

Voti e giudizi del match del Mapei Stadium valido per la seconda partita di qualificazioni ai Mondiale 2026 per gli Azzurri Spalletti (LaPresse) – calciomercato.it Italia Donnarumma 6 Di Lorenzo 6 Bastoni 5,5 Ranieri 6. Dall’83’ Coppola Cambiaso 6 Frattesi 5,5 Ricci 5,5. Dal 46? Barella 6 Tonali 6,5 Dimarco 6,5. Dal 46? Orsolini 6 TOP Raspadori 7. Dal 77? Maldini 6 Retegui 5,5. Dal 71? Lucca 6 Ct: Spalletti 5,5 Nella ‘sua’ Sassuolo Raspadori torna decisivo, sbloccando una partita che si stava incredibilmente complicando e rischiava di diventare l’ennesimo incubo. Con un po’ di disordine, ma ci crede sempre, è vivo e in partita. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO ITALIA-MOLDAVIA 2-0: Raspadori toccasana, Spalletti quanta sofferenza

In questa notizia si parla di: Spalletti Pagelle Tabellino Italia

Norvegia-Italia, le pagelle di CM: Nusa fenomenale, Bastoni e Barella assenti ingiustificati. Spalletti, un disastro da 4 - L'Italia si presenta in Norvegia con grandi aspettative, ma il campo racconta una storia ben diversa.

#Spalletti senza appello, umiliazione totale: le pagelle di #NorvegiaItalia ? @francescoiucca Partecipa alla discussione

Qualificazioni Mondiali, Italia-Moldavia 2-0: a segno Raspadori e Cambiaso - Al Mapei Stadium gli Azzurri non brillano, nel primo tempo rischiano in un paio di occasioni, ma poi risolvono tutto grazie all'attaccante del Napoli e all'esterno della Juve ... Leggi su sportmediaset.mediaset.it

PAGELLE E TABELLINO NORVEGIA-ITALIA 3-0: Spalletti senza appello, umiliazione totale - Pagelle e tabellino del match tra l'Italia di Spalletti e la Norvegia di Solbakken, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ... Leggi su calciomercato.it

Spalletti: «L'Italia andrà ai Mondiali. Futuro? Non lo so, farò il tifo per chi verrà. Ranieri? Sa toccare i tasti giusti» - Luciano Spalletti, nel giorno della sua ultima partita sulla panchina della Nazionale, ha parlato in esclusiva a Rai Sport, in merito alla decisione di Gravina di sollevarlo dall'incarico. Leggi su msn.com