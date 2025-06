Padre Ucciso Fuori Dai Figli Per Pochi Soldi | Un Piano Sconvolgente!

Un episodio incredibile e scioccante scuote Napoli: due fratelli tradiscono il loro padre, Antonio Di Gennaro, in un gesto crudele motivato da pochi soldi. Una storia di inganno, avidità e tradimento che mette in discussione i legami più sacri. Sei pronto a scoprire i retroscena di un delitto che ha sconvolto una comunità ? La verità dietro questa tragica vicenda ti lascerà senza parole.

Una vicenda oscura e sorprendente: due fratelli eliminano il padre per la pensione. Scopri i retrosceni di un delitto che ha scosso Napoli. Hai mai immaginato che i tuoi stessi figli potessero diventare carnefici per pochi spiccioli? Questa è la cruda vicenda di Antonio Di Gennaro, un uomo che non avrebbe mai creduto di cadere vittima della furia dei propri figli. Andrea e Michele, fratelli rispettivamente di 34 e 42 anni, hanno confessato senza esitazioni: hanno ucciso il padre. Un omicidio programmato, nato da rancori radicati e da una richiesta insistente: volevano accedere al patrimonio familiare e alla pensione di reversibilità della madre.