Padre Pagano appello da San Pietro | Santo Spirito? Solo sballo e cibo Il convento può salvare i giovani

In un mondo che sembra offrir loro solo sballo e superficialità, i giovani cercano un senso autentico di comunità e speranza. Santo Spirito, con il suo antico convento ora rinato, rappresenta un appello a riscoprire valori profondi e radici forti. Il priore Padre Pagano vede in questa rinascita una luce di respiro nuovo, un percorso possibile per salvare le giovani generazioni dalla deriva dell’indifferenza. Un’occasione da non perdere per cambiare realmente rotta.

Un respiro nuovo – ma antico al tempo stesso – diverso comunque dall’oggi per Santo Spirito, un’alternativa concreta ai giovani che vivono "una piazza che offre loro solo sballo". E quella via di fuga dall’indifferenza e dalla balordaggini di tempi sempre più spigolosi per la sua comunità il priore Padre Pagano la vede ancora, e sempre di più, nella parte del vecchio convento che ha ospitato a lungo il distretto militare prima di tornare al Demanio. Un convincimento così forte che il suo nuovo appello ad avere la possibilità di crearvi uno spazio culturale ieri è partito da un luogo enormemente simbolico, piazza San Pietro, durante la messa del Santo Padre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Padre Pagano, appello da San Pietro: "Santo Spirito? Solo sballo e cibo. Il convento può salvare i giovani"

