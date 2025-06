Otto e Mezzo Piantedosi stronca le toghe rosse | Centri in Albania? Palla in tribuna

Otto e Mezzo di Lilli Gruber su La7 si apre con un intervento deciso di Matteo Piantedosi, che non risparmia critiche alle toghe rosse e mette in discussione le recenti dichiarazioni di Ignazio La Russa sul referendum. Il ministro dell’Interno affronta con franchezza i temi caldi del panorama politico, evidenziando le contraddizioni e le tensioni che attraversano il Paese. Una puntata imperdibile, ricca di analisi e colpi di scena, che svelano i retroscena della politica italiana.

A Otto e Mezzo di Lilli Gruber su La7, nella puntata di lunedì 9 giugno ecco ospite il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il quale è intervenuto sui temi politici del momento, a partire dalle dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa. Nel giorno del referendum, La Russa ha parlato di elettori “ schifati dall’odio politico ” per spiegare il basso afflusso alle urne e la sonora sconfitta della sinistra. Le parole del presidente del Senato hanno innescato la consueta polemica. E dalla Gruber Piantedosi ha preso le difese di La Russa, ricordando che "ha subito molti attacchi" e sottolineando come sia “un leader molto importante” che ha semplicemente “espresso un suo sentimento”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Otto e Mezzo, Piantedosi stronca le toghe rosse: "Centri in Albania? Palla in tribuna"

