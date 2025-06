Ottimo risultato per l' asta dell' AIRC | oltre 100 persone e quasi 15mila euro raccolti

Un successo straordinario per l’asta dell’AIRC, che ha visto oltre 100 partecipanti e quasi 15.000 euro raccolti a sostegno della ricerca sul cancro. Nella splendida cornice di Villa di Corliano, il pubblico ha dimostrato grande generosità e entusiasmo, contribuendo a una causa fondamentale. La serata, ricca di emozioni e solidarietà, ha confermato ancora una volta come la comunità possa fare la differenza: perché insieme possiamo cambiare il futuro.

San Giuliano Terme, 9 giugno 2025 - Grande successo di pubblico con oltre 100 persone presenti per aggiudicarsi i 106 lotti della speciale Asta promossa dal Comitato Toscana Fondazione AIRC, in collaborazione con Rotary Club Pisa-Galilei, negli storici saloni di Villa di Corliano, a San Giuliano Terme. Giovedì 22 maggio è andata in scena una serata speciale per celebrare il sessantesimo anniversario della Fondazione che ha consentito di raccogliere circa 15mila euro da destinare al lavoro dei 5.400 ricercatori e ricercatrici AIRC attivi in progetti d’avanguardia dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura del cancro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ottimo risultato per l'asta dell'AIRC: oltre 100 persone e quasi 15mila euro raccolti

