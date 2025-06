osteria serafina classico al passo con i tempi

Benvenuti all'Osteria Serafina Classico, un angolo di Milano che unisce il fascino del passato con un tocco di modernità. Situata tra De Angeli e Washington, questa gemma del gruppo La Gioia Collection, guidato dall’italo-albanese Redi Shijaku, offre un’esperienza culinaria autentica, senza formalismi. Un luogo dove la stagionalità e la freschezza degli ingredienti celebrano l’italianità, rendendo ogni visita un vero piacere per i sensi. Vieni a scoprire un’eccellenza che sa stare al passo con i tempi…

