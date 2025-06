Osimo l’assessore Pellegrini | Aiuti alle fasce più deboli Subito il nuovo auditorium

Osimo si prepara a una svolta concreta: con Mauro Pellegrini alla guida del Bilancio, l’obiettivo è garantire ai più deboli un futuro più stabile e solidale. La priorità? Mantenere i conti in ordine per poter investire subito su progetti fondamentali, come il nuovo auditorium e gli aiuti alle fasce più vulnerabili. Un impegno che promette di rafforzare il benessere di tutta la comunità osimese.

Nella squadra di governo della neo sindaca di Osimo Michela Glorio c'è Mauro Pellegrini, veterano delle giunte Pugnaloni. "Per la delega al Bilancio l'obiettivo prioritario è continuare a mantenere i conti in ordine, unico presupposto che consente all'Amministrazione comunale di poter impostare politiche pubbliche mirate in favore delle fasce più deboli. Mi impegnerò a mantenere l'esenzione dell'addizionale Irpef per i redditi fino a 15mila euro, attualmente una delle soglie di esenzione più alte in Italia". Alla delega alla Cultura, che ha ricoperto per due mandati amministrativi consecutivi, quest'anno si accompagna quella al Turismo: "Da subito bisognerà riannodare relazioni con i Comuni limitrofi, la Riviera del Conero e la Regione per ripartire con la promozione turistica e il marketing territoriale della nostra città.

