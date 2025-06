Osimhen snobba l’Arabia tre club sul nigeriano| La reazione del Napoli

Victor Osimhen sceglie il cuore e la passione per il calcio europeo, respingendo le sirene dell'Arabia Saudita e l'interesse di tre grandi club. La sua decisione, annunciata con fermezza, riaccende la corsa al suo cartellino e mantiene vivo il sogno di consacrarsi tra i protagonisti del calcio mondiale. A 26 anni, per diventare uno "sceicco del calcio"...

Niente petrodollari, la scelta è il calcio che conta. Victor Osimhen snobba l'Arabia Saudita e chiude definitivamente la porta all' Al-Hilal, preferendo continuare a coltivare il suo grande sogno sportivo: giocare da protagonista in Europa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la decisione del bomber del Napoli riapre ufficialmente la corsa al suo cartellino, con tre top club ora alla finestra. A 26 anni, per diventare uno "sceicco del calcio" c'è tempo. Ora, nella testa del nigeriano, ci sono solo i palcoscenici più importanti del calcio europeo, e la sua scelta di campo è netta. Tre Club Europei alla Finestra: PSG, Chelsea e Galatasaray. 🔗 Leggi su Napolissimo.it