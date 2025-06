Osimhen ritarda il mercato del Napoli che ora ha 75 milioni in meno Corsport

Osimhen dice no all'Arabia Saudita, e il Napoli si trova a fare i conti con una perdita di 75 milioni. Questa decisione influisce direttamente sul mercato partenopeo, ostacolando le operazioni e la crescita finanziaria del club. La caution della clausola rescissoria si traduce in un ritardo strategico che potrebbe influire sulle future acquisizioni e sulla competitività . Dovrebbe quindi riconsiderare le proprie mosse per non rallentare ulteriormente il cammino del Napoli verso nuovi traguardi.

Osimhen ritarda il mercato del Napoli che ha 75 milioni in meno (Corsport) Il no di Osimhen all'Arabia Saudita ha conseguenze sul mercato del Napoli. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Sullo sfondo, ovviamente, il Napoli. Spettatore interessatissimo perché pronto a incassare i 75 milioni della clausola rescissoria: al momento, il ritardato guadagno ritarda di conseguenza la crescita della liquidità sul mercato. Dovrebbe essere una situazione temporanea, ma a questo punto con Osi tutto è possibile. intorno alle 17, ha affidato proprio a uno degli amici (evidentemente) più fidati della cerchia il suo pensiero.

