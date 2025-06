Osimhen | l’Al-Hilal non molla altri contatti per convincere il nigeriano

Victor Osimhen, stella del Napoli, continua a essere al centro dell'attenzione dei club arabi. Nonostante il forte rifiuto del nigeriano, l’Al-Hilal non perde la speranza e rafforza i propri sforzi con nuovi contatti per convincerlo a cambiare idea. La partita di mercato si infiamma, e le prossime mosse potrebbero decidere il futuro di uno degli attaccanti più promettenti del calcio internazionale. Resta sintonizzato per le ultime novità!

Gli arabi provano a convincere Osimhen ad accettare l'offerta. Victor Osimhen, attaccante del Napoli, sempre più nel mirino degli arabi. Nonstante il "no" del nigeriano,

Osimhen Juventus, il Galatasaray le prova tutte: le iniziative per convincere il bomber a rimanere in Turchia. Cos’è successo dopo l’ultimo match della squadra turca - Dopo l’ultimo match, il Galatasaray fa di tutto per trattenere Victor Osimhen, il suo top scorer. Tra iniziative dal club e passione dei tifosi, il talento nigeriano è al centro di intense trattative.

Schira: “Osimhen non è tanto convinto dell’Al Hilal nonostante un’offerta da 35 milioni di euro netti+10 milioni di bonus per quattro anni. Il Napoli ha raggiunto un accordo con l’Al Hilal e tutte le parti lavorano per convincere il nigeriano”. Partecipa alla discussione

