Osimhen Juventus ritorno di fiamma possibile dopo il no all’Al-Hilal? La verità sul bomber di proprietà del Napoli Gli ultimi aggiornamenti

Il futuro di Victor Osimhen si fa sempre più incerto: dopo il no all’Al Hilal, i rumors sulla Juventus tornano alla ribalta. Riuscirà il bomber del Napoli a cambiare maglia o il suo nome resterà solo un’ipotesi? Mentre i bianconeri sognano un attacco stellare con Gyokeres e Retegui, il mercato si infiamma. Cosa succederà realmente? La verità emerge pezzo dopo pezzo, mentre le strategie di mercato si delineano con sempre maggiore chiarezza.

Osimhen Juventus, ritorno di fiamma possibile? La verità sull’attacco dei bianconeri in vista della prossima stagione. Cosa succede. Il grande sogno per l’attacco della Juventus è ora Viktor Gyokeres. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre al bomber dello Sporting in lizza ci sono anche Mateo Retegui dell’Atalanta e lo svincolato Jonathan David (difficile per costi e concorrenza). Le alternative sono invece rappresentate da Fullkrug del West Ham ed il promettente Conrad Harder dello Sporting. Ad oggi, quindi, non c’è alcun ritorno di fiamma per Osimhen nonostante il no al trasferimento all’Al-Hilal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com