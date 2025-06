Osimhen Juve nuovo colpo di scena | può arrivare un altro club arabo a convincere il nigeriano! La rivelazione sull’attaccante

Il mercato di Victor Osimhen si anima di nuovi colpi di scena: mentre la Juventus resta in corsa, un altro club arabo potrebbe tentare il nigeriano con un’offerta irresistibile. La possibilità che l’attaccante del Napoli possa cambiare maglia si fa più concreta, alimentando i desideri dei tifosi bianconeri e lasciando tutti con il fiato sospeso. La domanda è: sarà ancora possibile convincerlo? La risposta arriverà nelle prossime settimane, ma intanto il calciomercato si prepara a sorprenderti.

in uscita dal Napoli. Non è ancora del tutto tramontata la pista Victor Osimhen per il mercato Juve, anche e soprattutto tenuto conto dell'ultimo rifiuto da parte del nigeriano alla proposta milionaria dell' Al Hilal. Secondo quanto riportato da Sky Sport non è detto però che nei prossimi giorni possa arrivare una proposta da un altro club arabo per il centravanti, che il Napoli ha in programma di cedere nel corso di questa sessione estiva.