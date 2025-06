Osimhen e adesso? Spunta un’ipotesi spaventosa

La trattativa tra Osimhen e l’Al-Hilal ha preso una piega inaspettata: il giocatore ha deciso di rifiutare definitivamente la proposta, lasciando il Napoli e i tifosi con il fiato sospeso. Ma cosa si cela dietro questa scelta drastica? Tra tensioni crescenti e scenari imprevedibili, il futuro di Victor potrebbe essere ancora tutto da scrivere. La situazione è pronta a esplodere, e le prossime mosse potrebbero cambiare le carte in tavola...

Una trattativa sfumata, un rifiuto pesante e una situazione che rischia di esplodere. Il Napoli aspetta, ma intorno a Osimhen si alza di nuovo la tensione (AnsaFoto) – serieanews.com Victor Osimhen ha rifiutato l’Al-Hilal. Stavolta definitivamente. Dopo settimane di rilanci, incontri, messaggi incrociati e promesse economiche fuori scala. Il club saudita era arrivato a presentare un’offerta da 75 milioni, dilazionata in tre rate. Una proposta che pareggiava la clausola rescissoria e che il Napoli aveva accettato. Perché quella clausola, nella testa di De Laurentiis, è sempre stato un confine: chi lo supera può prendersi il numero 9, senza che lui dovesse neppure accettare. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Osimhen, e adesso? Spunta un’ipotesi spaventosa

In questa notizia si parla di: Osimhen Adesso Spunta Ipotesi

Calciomercato Juve, cambia tutto dopo l’addio di Giuntoli? Erano stati sondati Osimhen e Gyokeres: i retroscena e cosa può accadere adesso - Il calciomercato della Juventus si prepara a un autunno di fuoco dopo l'imminente addio di Cristiano Giuntoli.

SPORTITALIA - Osimhen, si allontana l'ipotesi Juve: si potrebbe riaprire la pista Al-Hilal - Victor Osimhen ha un contratto con il Napoli in scadenza tra 13 mesi, un’opzione rinnovo per un’altra stagione (giugno 2027) da 15 milioni netti di ingaggio a stagione (strada non praticabile) e una s ... Leggi su napolimagazine.com

Osimhen-Lukaku, clamoroso CorSport - Ipotesi scambio di prestiti! Napoli e Chelsea a lavoro - Su Osimhen spunta il Chelsea che in rosa ha Romelu Lukaku che ha già un accordo per approdare ... Leggi su msn.com

Osimhen spinge per l'Arsenal, CdM: ipotesi contropartite per abbassare il prezzo - Calciomercato Napoli, aggiornamenti Osimhen Non è un segreto che il sogno di Osimhen sia quello di giocare in Premier League , ma ad oggi non c'è ancora la quadra con le società interessate. Leggi su msn.com