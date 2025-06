Osimhen dice no all’Al Hilal | rifiuta 40 milioni e sceglie di restare in Europa

Victor Osimhen fa ancora parlare di sé: dopo aver ricevuto un’offerta da 40 milioni di euro dall’Al Hilal, il talento del Napoli ha deciso di rifiutare e di restare in Europa. La sua scelta dimostra quanto sia determinato a proseguire la sua carriera nel calcio continentale, lascia intuire le sue ambizioni e il suo desiderio di crescere ancora. Osimhen ha scelto di puntare sul futuro…

