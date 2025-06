Osimhen dice ancora no | la scelta coraggiosa che spiazza l’Al-Hilal e accende l’Europa

Victor Osimhen ancora una volta dice no, dimostrando coraggio e determinazione. La sua scelta rivoluziona il calciomercato, sfidando le aspettative e accendendo l’interesse di tutta Europa. Se questa sarà la decisione definitiva, Osimhen entrerà nella storia dei rifiuti epocali, lasciando un segno indelebile nel calcio internazionale. Ma quali saranno le conseguenze di questa scelta audace? Scopriamolo insieme.

"> Una storia di calciomercato che sfiora la leggenda. Se davvero finirà così, con l’ennesimo e definitivo «no» a un’offerta da 40 milioni a stagione più bonus, Victor Osimhen entrerà nell’albo d’oro dei rifiuti epocali. Lo racconta con precisione Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport: da Riyad a Lagos, l’Al-Hilal ci ha provato per la quinta volta, rilanciando l’ingaggio e confezionando una proposta monstre. Ma l’attaccante nigeriano, rientrato sabato a casa sua per godersi le vacanze tra amici e familiari, ha risposto con la fermezza che lo ha contraddistinto sin dall’inizio: «No». 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Osimhen dice (ancora) no: la scelta coraggiosa che spiazza l’Al-Hilal e accende l’Europa

In questa notizia si parla di: Osimhen Hilal Dice Scelta

Osimhen, il Napoli dice no all’Al-Hilal: la Juve pronta all’assalto con 80 milioni - Victor Osimhen, stella del Napoli, rientrerà presto dopo il prestito al Galatasaray. Nonostante l'interesse dell'Al-Hilal, il club partenopeo ha rifiutato l'offerta dei sauditi.

Se non fosse un nostro problema sarebbe da lodare comunque questa scelta Partecipa alla discussione

Osimhen-Al Hilal: il centravanti ha comunicato la sua decisione - Novità importantissime per il futuro di Victor Osimhen: il centravanti ha comunicato la sua decisione dopo l'offerta dell'Al- Leggi su rompipallone.it

Napoli, Osimhen dice no: rifiutato l'Al-Hilal. Le news di calciomercato - Il club arabo, ora allenato da Simone Inzaghi, aveva alzato l’offerta per l’attaccante nigeriano, di proprietà del Napoli, nell’ultima stagione in prestito al Galatasaray: 75 milioni bonus inclusi che ... Leggi su sport.sky.it

SKY - Osimhen dice no all’Al-Hilal, ha deciso di non dare il via libera finale - Hilal aveva accontentato la richiesta economica del Napoli per Victor Osimhen. Leggi su napolimagazine.com