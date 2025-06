Oscillazione romanzo in tre atti il libro di Mario Sughi nerosunero

Immergiti nell’universo di Mario Sughi, alias nerosunero, con il suo nuovo romanzo "Oscillazione in tre atti". Un intreccio di vite che si sfiorano e si allontanano, tra narrazione e arte visiva, creando un’esperienza unica e coinvolgente. Il 10 giugno 2025, preparati a scoprire un’opera che trasforma la lettura in un viaggio emozionante tra parole e immagini, aprendoti a nuove interpretazioni e sensibilità. Non perdere questa sorprendente novità letteraria!

Un groviglio di vite che si sfiorano, si cercano e si smarriscono, in un continuo gioco di vicinanze e distanze. Un’opera sospesa tra narrazione e arte visiva. Il 10 giugno 2025 arriva in libreria Oscillazione. Romanzo in tre atti, il nuovo libro di Mario Sughi, artista visivo e narratore italiano noto con lo pseudonimo nerosunero. Edito da Hoppípolla Edizioni, il libro si presenta come un’opera letteraria e visiva, in cui testo e immagine dialogano in modo profondo e complementare. Le illustrazioni, realizzate dallo stesso autore, non accompagnano semplicemente la narrazione: la attraversano, la amplificano, la scompongono, donandole un ritmo silenzioso e visivo che è parte integrante dell’esperienza di lettura. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Oscillazione, romanzo in tre atti”, il libro di Mario Sughi (nerosunero)

