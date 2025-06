Orta Nova riparte da Domenico Di Vito | è lui il nuovo sindaco

Orta Nova si prepara a una nuova, entusiasmante era con Domenico Di Vito, candidato sindaco della coalizione civica di centrosinistra. Con il suo impegno e il sostegno di gruppi come "Orta Nova mi piace", "Orta Nova democratica" e "Orta Nova tutti", la città cuore pulsante dei Cinque Reali Siti si avvia verso una rinascita. Manca solo l’ufficialità, ma le attese sono alte: il nuovo sindaco ha già scritto il primo capitolo del suo mandato.

Manca solo l'ufficialità ma Domenico Di Vito - candidato sindaco della coalizione civica di centrosinistra composta da 'Orta Nova mi piace', 'Orta Nova democratica' e 'Orta Nova tutti' - è il nuovo sindaco della città cuore pulsante dei Cinque Reali Siti, il comune sciolto e commissariato per.

