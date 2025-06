Oroscopo della settimana del 9 giugno | Ariete ti senti in mezzo al guado Pesci | questa settimana senti tutto Scorpione? Segnali da non ignorare

Preparati a vivere una settimana di scoperte e trasformazioni, tra emozioni profonde e momenti di leggerezza. Con l’orizzonte che si apre sotto la Luna Piena in Sagittario, i segni si muovono tra introspezione e desiderio di libertà . Ariete, Pesci, Scorpione, tutti pronti a navigare tra segnali da non ignorare e nuove opportunità . È il momento di ascoltare il cuore e lasciarsi guidare dal proprio destino.

Sotto una Luna Piena in Sagittario che ci accende dentro e un cielo che si divide tra leggerezza mentale (Sole in Gemelli) e profondità emotiva (Mercurio e Giove in Cancro), questa settimana è un mix potente: parole che curano, emozioni che sorprendono, verità che non si possono più ignorare. Si parte dallo Scorpione, si passa per il fuoco del Sagittario, si cerca stabilità in Capricorno. e poi si vola in Acquario. Un viaggio, fuori e dentro. Qui le previsioni per tutto il mese di giugno, di seguito quelle segno per segno della settimana.. L'articolo Oroscopo della settimana del 9 giugno: "Ariete, ti senti in mezzo al guado.