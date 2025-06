Origgio | alberi infestati dalla cocciniglia appello al Comune

L'allarme è arrivato: gli alberi di Origgio sono sotto attacco della cocciniglia, un parassita che minaccia la salute dei nostri spazi verdi. Le segnalazioni dei cittadini all’Ufficio Ecologia sono numerose e preoccupanti, poiché le infestazioni coinvolgono sia aree pubbliche che giardini privati. È fondamentale intervenire tempestivamente per tutelare il nostro patrimonio arboreo e garantire un ambiente sano per tutti. È ora di agire insieme, ecco perché...

La cocciniglia sta infestando gli alberi di Origgio. Diverse le segnalazioni all’Ufficio Ecologia da parte di cittadini preoccupati dalla comparsa di questo parassita ovunque, sulle chiome di numerosi alberi sui marciapiedi e nei parchi (ma anche nei giardini privati). Si tratta di un insetto fitofago che si nutre della linfa delle piante causando danni e . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

