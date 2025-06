Orienta il tuo futuro il bando da 2,8 milioni rivolto ai giovani dai 14 ai 20 anni per supportare progetti innovativi

Sei un giovane tra i 14 e i 20 anni con idee innovative che possono cambiare il tuo mondo? Non perdere l'opportunità di far sentire la tua voce: un bando da 28 milioni di euro è pronto a sostenere progetti creativi e concreti. In un periodo in cui molti non vedono più il proprio territorio come un luogo di speranza, questa è la tua chance di fare la differenza. Il futuro è nelle tue mani—inizia ora!

Un giovane su due non vede più la propria terra d'origine come luogo in cui immaginare il futuro. Non per l'assenza di legami o radici, ma per la mancanza di condizioni concrete per restare. È quanto emerge dalla ricerca "Futuro Qui!", promossa da Fondazione Cariverona nei suoi territori.

