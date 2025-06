Ordigno bellico rinvenuto fra Capaccio e Roccadaspide | si attende l' intervento degli artificieri

Un inquietante ritrovamento tra Capaccio Paestum e Roccadaspide scuote la zona: un ordigno bellico, presumibilmente risalente al 1943, è stato scoperto in un terreno vicino ai silos di Fonte di Roccadaspide. L'area è stata immediatamente evacuata e si attende l’intervento degli artificieri per garantire la sicurezza di tutti. La scoperta ricorda quanto siano ancora presenti tracce del passato nelle nostre terre e l’importanza di interventi tempestivi.

